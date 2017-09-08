Минфин на следующей неделе начнет размещать третий транш ОФЗ для населения

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Минфин России на следующей неделе начнет размещение третьего транша ОФЗ для населения (ОФЗ-н), сразу после реализации второго транша, сообщил директор департамента государственного долга ведомства Константин Вышковский на Московском финансовом форуме.

"Мы на следующей неделе начнем реализацию третьего транша. Есть такое решение, что этот инструмент должен быть доступен инвесторам в любой момент времени", - сообщил он.

В то же время доходность третьего транша ОФЗ-н будет ниже предыдущих двух выпусков.

"Если раньше премия к доходности рыночных выпусков ОФЗ составляла 50 базисных пунктов, то теперь это будет 20 пунктов", - рассказал Вышковский.