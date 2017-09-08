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Минфин на следующей неделе начнет размещать третий транш ОФЗ для населения

Экономика и бизнес
8 сентября, 16:00 дата обновления: 8 сентября, 16:43 UTC+3

В ведомстве сообщили, что доходность третьего транша ОФЗ-н будет ниже предыдущих двух выпусков

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Минфин России на следующей неделе начнет размещение третьего транша ОФЗ для населения (ОФЗ-н), сразу после реализации второго транша, сообщил директор департамента государственного долга ведомства Константин Вышковский на Московском финансовом форуме.

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"Мы на следующей неделе начнем реализацию третьего транша. Есть такое решение, что этот инструмент должен быть доступен инвесторам в любой момент времени", - сообщил он.

В то же время доходность третьего транша ОФЗ-н будет ниже предыдущих двух выпусков.

"Если раньше премия к доходности рыночных выпусков ОФЗ составляла 50 базисных пунктов, то теперь это будет 20 пунктов", - рассказал Вышковский.

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