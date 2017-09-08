Глава Ямала предложил изменить правила субсидирования сельского хозяйства в Арктике

ТАСС, 8 сентября. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Кобылкин предложил внести корректировки в правила федерального субсидирования сельского хозяйства, учитывая условия Арктической зоны РФ. На 2018 год региону установлена норма софинансирования в 14%.

"Агропромышленный комплекс Крайнего Севера - это, скорее, не сфера экономики, это социальные обязательства. Это рабочие места, поддержка традиционных промыслов коренных народов Севера (КМНС), обеспечение жителей труднодоступных территорий собственной, подчеркну, экологически чистой продукцией. В связи с этим мы считаем важным обратиться к правительству РФ с предложением о корректировке правил федерального субсидирования с учетом условий проживания и ведения сельского хозяйства в Арктической зоне России", - сказал Кобылкин в пятницу в Тюмени в рамках 8-й Межрегиональной агропромышленной выставки УрФО.

По его словам, финансирование сельского хозяйства в ЯНАО на данный момент происходит в основном за счет средств окружного бюджета. "А установленный предельный уровень софинансирования расходов из федерального бюджета на 2018 год в 14% - один из самых низких в стране", - уточнил глава региона.

В 2016 году на поддержку мясного, рыбного, молочного, овощного и других видов аграрного производства из бюджета ЯНАО было выделено 1,5 млрд руб. Из них субсидии на рыбодобычу составляют 634 млн руб., на поддержку оленеводства - около 600 млн руб., молочного производства - порядка 76 млн руб. Региональный план мероприятий по импортозамещению предполагает рост собственного производства рыбы с 72,5 до 75%, мяса - с 17,5 до 20% к 2020 году.

По данным властей, в этом году в регионе уже выловили более 7 тыс. тонн рыбы, это больше рекордных показателей 2016 года, в водоемы и реки выпущено 23,5 млн мальков ценных видов. В прошлом году было заготовлено более 2,6 тыс. тонн оленины, из них 500 тонн отправлено на экспорт в Европу. "Для обеспечения продовольственной безопасности мы развиваем нетипичный для Арктики агропром: молочное животноводство и растениеводство, в том числе тепличное. Для этого строим новые объекты: в этом году введена молочная ферма в поселке Пурпе, ведется строительство тепличных комплексов в Салехарде и Губкинском, других объектов", - сказал Кобылкин.

Реакция Тюменской области

В пресс-службе губернатора Тюменской области уточнили, что предельный уровень софинансирования расходов из федерального бюджета для Тюменской области составил 22%. Глава региона Владимир Якушев отметил, что установленный уровень станет серьезной нагрузкой, так как области необходимо будет изыскать почти 5 млрд руб.

"Буквально вчера мы закончили рассмотрение части нашего регионального бюджета, касающегося агропромышленного комплекса, и можем констатировать, что данное решение федерального уровня очень серьезно собьет нашу программу по поддержке наших инвестиционных проектов, что очень грустно, учитывая то, что мы достаточно активно развивались", - отметил Якушев.