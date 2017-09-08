МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Минфин выступает за единый подход к выплатам дивидендов для госбанков. Об этом сообщил журналистам глава министерства Антон Силуанов в рамках Московского финансового форума.

"Банк ВТБ платит сейчас 50% дивидендов, и мы обсуждаем сейчас возможность использования такого же подхода к другим банкам с госучастием", - сказал Силуанов.