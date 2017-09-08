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Минфин может скорректировать программу внутренних займов при поправках в бюджет-2017

Экономика и бизнес
8 сентября, 16:13 UTC+3 МОСКВА 8, сентября. /ТАСС

Глава ведомства Антон Силуанов не уточнил, будет ли корректировка в сторону увеличения или снижения

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Минфин не исключает корректировку программы внутренних заимствований при поправках в бюджет 2017 года, которые могут быть внесены осенью, сообщил журналистам глава министерства Антон Силуанов в рамках Московского финансового форума.

"Что касается программы заимствований в 2017 году, мы не исключаем возможность уточнения этой программы. Мы выполнили планы по внешним займам, мы идем в рамках программы по обмену еврооблигаций. А что касается внутренних заимствований, то мы видим устойчивый спрос. Поэтому определенные уточнения могут быть в осеннюю сессию (Госдумы - прим. ТАСС)", - сказал министр.

Будет ли корректировка в сторону увеличения или снижения, Силуанов не уточнил. По его словам, правительству необходимо свериться с задачами по расходной части на текущий год и посмотреть источники финансирования. "В первую очередь это ненефтегазовые доходы, которые поступят в большем, чем планировалось, объеме. Дополнительным ресурсом могут выступать и внутренние источники заимствования", - сказал глава Минфина.

Ранее глава департамента госдолга Минфина Константин Вышковский говорил ТАСС, что чистые заимствования на внутреннем рынке уже составили более 700 млрд рублей. В целом на период 2017-2019 годов Минфин заложил в программу возможность занимать на внутреннем рынке по 1 трлн рублей ежегодно.

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