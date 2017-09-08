Закон по переходу на НДД готов к внесению в Госдуму

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Законопроект по переходу налогообложения нефтяной сферы с налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на налог на добавленный доход (НДД) согласован и готов к внесению в Госдуму. Об этом сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов в рамках Московского финансового форума.

"Мы уже согласовали законопроект об увеличении налогообложения нефтянки через переход на налог на дополнительных доход. Он готов к внесению в Государственную думу. Мы считаем, что он достаточно хорошо отработан, и считаем, что может быть рассмотрен Госдумой уже в осеннюю сессию", - сказал министр.