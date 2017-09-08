Закон по переходу на НДД готов к внесению в Госдуму

Водопровод США теряет 2 трлн литров питьевой воды каждый годСоциальная ответственность 8 сентября, 17:10
День танкиста. ДосьеБиографии и справки 8 сентября, 17:00
Дюков: разработка баженовской свиты в Югре более не зависит от западных технологийЭкономика и бизнес 8 сентября, 16:58
Легкоатлетка Ласицкене намерена открыть новый сезон январским турниром в ЧелябинскеСпорт 8 сентября, 16:37
Число жертв землетрясения в Мексике возросло до 32Происшествия 8 сентября, 16:37
Москвичам разошлют 2,5 млн sms о выборах 10 сентябряПолитика 8 сентября, 16:37
CEFC заплатит $9,1 млрд за 14,2% акций "Роснефти"Экономика и бизнес 8 сентября, 16:33
Как проходили единые дни голосования в России. ДосьеБиографии и справки 8 сентября, 16:27
Оружие судного дня: какого размера "ядерный зонтик" стран мираАрмия и ОПК 8 сентября, 16:25
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Законопроект по переходу налогообложения нефтяной сферы с налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на налог на добавленный доход (НДД) согласован и готов к внесению в Госдуму. Об этом сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов в рамках Московского финансового форума.
"Мы уже согласовали законопроект об увеличении налогообложения нефтянки через переход на налог на дополнительных доход. Он готов к внесению в Государственную думу. Мы считаем, что он достаточно хорошо отработан, и считаем, что может быть рассмотрен Госдумой уже в осеннюю сессию", - сказал министр.