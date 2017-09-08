Второй транш ОФЗ для населения будет реализован максимум до конца следующей недели

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Сбербанк завершит размещение второго транша ОФЗ для населения (ОФЗ-н) максимум на следующей неделе, сообщил управляющий директор Sberbank CIB (инвестиционное подразделите Сбербанка, которое занимается продажей данного инструмента) Владимир Яровой на Московском финансовом форуме.
"Думаю, на этой неделе, максимум на следующей мы завершим размещение второго транша", - сказал он.
Сейчас ОФЗ-н из второго транша реализует только Сбербанк.