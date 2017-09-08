Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Второй транш ОФЗ для населения будет реализован максимум до конца следующей недели

Экономика и бизнес
8 сентября, 16:24 UTC+3

Сейчас ОФЗ-н из второго транша реализует только Сбербанк

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Сбербанк завершит размещение второго транша ОФЗ для населения (ОФЗ-н) максимум на следующей неделе, сообщил управляющий директор Sberbank CIB (инвестиционное подразделите Сбербанка, которое занимается продажей данного инструмента) Владимир Яровой на Московском финансовом форуме.

"Думаю, на этой неделе, максимум на следующей мы завершим размещение второго транша", - сказал он.

Сейчас ОФЗ-н из второго транша реализует только Сбербанк.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
14 главных фото недели: принц Джордж в школе, Путин во Владивостоке, Меркель на дебатах
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Робот Вера принимает на работу. Российский стартап раздвинул границы использования искусственного интеллекта
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лавров призвал не позволить боевикам сбежать из Сирии
2
В результате конфликта пассажиров на станции метро "Третьяковская" мужчина ранен ножом
3
Новый необязательный стандарт на автономера подготовят к маю 2018 года
4
Удальцов допрошен в связи с его заявлениями на пресс-конференции о событиях на Болотной
5
Глава МИД Франции предложил "добавить специй" в диалог с Москвой
6
ЦИК получил минимальное количество жалоб на глав регионов-кандидатов на выборах
7
МЧС предупредило о выпадении снега и сильном ветре в ряде регионов Сибири
Темы дня
Новости партнеров
Реклама