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CEFC заплатит $9,1 млрд за 14,2% акций "Роснефти"Экономика и бизнес 8 сентября, 16:33
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ТАСС, 8 сентября. Китайская компания CEFC заплатит за покупку 14,16% акций "Роснефти" $9,1 млрд, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя китайской энергетической компании.
Ранее трейдер Glencore сообщил, что консорциум катарского фонда QIA и Glencore продаст 14,16% акций "Роснефти" китайской энергетической компании CEFC с премией в 16% к рынку.