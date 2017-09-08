CEFC заплатит $9,1 млрд за 14,2% акций "Роснефти"

ТАСС, 8 сентября. Китайская компания CEFC заплатит за покупку 14,16% акций "Роснефти" $9,1 млрд, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя китайской энергетической компании.

Ранее трейдер Glencore сообщил, что консорциум катарского фонда QIA и Glencore продаст 14,16% акций "Роснефти" китайской энергетической компании CEFC с премией в 16% к рынку.