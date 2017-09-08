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Дюков: разработка баженовской свиты в Югре более не зависит от западных технологий

Экономика и бизнес
8 сентября, 16:58 UTC+3 ХАНТЫ-МАНСИЙСК ХАНТЫ-МАНСИЙСК 8, сентября. /ТАСС

"Газпром нефть" в качестве оператора профильного национального проекта ведет поиск эффективных технологий для разработки трудноизвлекаемой нефти в России

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Александр Дюков

Александр Дюков

© Артем Геодакян/ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 сентября. /ТАСС/. Разработка баженовской свиты в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО, Югра) больше не зависит от западных технологий и западных компаний, сообщил председатель правления, генеральный директор ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков журналистам в Ханты-Мансийске в пятницу.

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"В прошлом году, несмотря на все санкционные ограничения, мы передали комплекс технологий, который нам позволил добыть баженовскую нефть исключительно за счет применения российских технологий, российского оборудования и все работы были выполнены российскими подрядчиками. Это означает, что мы при работе с нетрадиционными запасами баженовской свиты больше не зависим от западных технологий и западных нефтяных компаний. Это серьезное достижение, но мы продолжаем работать над этим проектом", - сказал Дюков.

Он уточнил, что "Газпром нефть" предложила создать технологический центр на базе Поляновского месторождения ископаемых.

"Это место идеально подходит, там присутствует баженовская свита, она хорошо изучена, есть уже пробуренные скважины, мы вносим туда имущественный комплекс. Мы приглашаем туда и других представителей вертикально интегрированных компаний, производителей оборудования, инвесторов. Мы видим, что уже к 2025 году, это вполне реально, объем добычи баженовской нефти в Югре должен составить не менее 10 млн тонн в год", - сказал Дюков.

В свою очередь министр энергетики России Александр Новак, который находится с рабочей поездкой в Ханты-Мансийске, сообщил журналистам, что Минэнерго поддерживает проект разработки баженовской свиты. "Это будущее, которое позволит нам, по разным оценкам, от 700 млн до 5 млрд тонн извлечь нефти из баженовской свиты в перспективе", - добавил Новак.

О баженовской свите

Поиском эффективных технологий для разработки трудноизвлекаемой нефти в России занимается ПАО "Газпром нефть" в качестве оператора профильного национального проекта, развитие которого поможет существенно нарастить производство этого вида сырья к 2025 году. Компания будет обкатывать технологии на участке баженовской залежи, потенциальные извлекаемые ресурсы которой составляют около 760 млн тонн. Ее разработку нефтяники называют "второй жизнью" для западносибирских месторождений. Добыча на Бажене сейчас составляет менее 1 млн тонн в год, но благодаря разработанным технологиям вырастет до 10 млн тонн к 2025 году, надеются в "Газпром нефти".

Баженовская свита - группа нефтематеринских горных пород (свита), выявленная на территории около 1 млн кв км в Западной Сибири. Свита залегает на глубинах 2-3 км и имеет небольшую толщину. В баженовской свите сконцентрирована большая часть горючих сланцев России, содержащих как твердое органическое вещество (кероген), так и жидкую легкую нефть низкопроницаемых коллекторов (называемую сланцевой нефтью). Запасы углеводородов в баженовской свите являются трудноизвлекаемыми.

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