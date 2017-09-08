Власти Москвы не будут повышать налоговую нагрузку в обозримой перспективе

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Мэрия Москвы не видит необходимости повышать налоговую нагрузку в ближайшее время, сказала заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина в пятницу в рамках Московского финансового форума.

"Будем ли мы в отношении наших налоговых полномочий вводить изменения на предмет роста налоговой нагрузки - нет, не будем. Вопрос, надо ли ее менять. В настоящее время необходимости в изменении налоговой нагрузки у города нет, мы ее не видим", - сказала Сергунина.

Она отметила, что в течение последних пяти лет власти Москвы упорно работали над структурой налогового дохода. "Если проанализировать на отдельном примере, то благодаря Федеральному Собранию, федеральному правительству у нас появился такой налог, как торговый сбор, который, в первую очередь, позволял нам вывести из тени тех, кто вообще никогда не платил", - сказала Сергунина, добавив, что данный налоговой сбор в общей сложности добавил бюджету города 3 млрд рублей.

Кроме того, по словам заммэра, сейчас власти города рассматривают введение дополнительных льгот для инвесторов.

"Подробности по льготам расскажем чуть позже, но ключевая история связана с субсидированием техприсоединения в случае инвестиций. Предполагается внести предложения в Мосгордуму уже в осеннюю сессию"