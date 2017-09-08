Власти Москвы не будут повышать налоговую нагрузку в обозримой перспективе

Участие России в урегулировании кризисов на Корейском полуострове. ДосьеБиографии и справки 8 сентября, 18:39
СМИ: в центре Киева взорвался автомобильПроисшествия 8 сентября, 18:34
Меры безопасности усилены возле посольства Мьянмы в МосквеОбщество 8 сентября, 18:25
Ласицкене пока не получала в РФ вознаграждения за победу на ЧМСпорт 8 сентября, 18:24
Путин встретился на выставке электроники в Перми с роботом и поздоровался с ним за рукуОбщество 8 сентября, 18:22
Чемпион мира испанец Давис войдет в тренерский штаб сборной РФ по гандболуСпорт 8 сентября, 18:21
Землетрясения с человеческими жертвами в Мексике с 2000 года. ДосьеБиографии и справки 8 сентября, 18:10
Сотрудницы каждой восьмой крупной компании Великобритании скрывают случаи домогательстваСоциальная ответственность 8 сентября, 17:54
Кремлев: Федерация бокса России даже не рассматривает смену главного тренера сборнойСпорт 8 сентября, 17:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Мэрия Москвы не видит необходимости повышать налоговую нагрузку в ближайшее время, сказала заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина в пятницу в рамках Московского финансового форума.
"Будем ли мы в отношении наших налоговых полномочий вводить изменения на предмет роста налоговой нагрузки - нет, не будем. Вопрос, надо ли ее менять. В настоящее время необходимости в изменении налоговой нагрузки у города нет, мы ее не видим", - сказала Сергунина.
Она отметила, что в течение последних пяти лет власти Москвы упорно работали над структурой налогового дохода. "Если проанализировать на отдельном примере, то благодаря Федеральному Собранию, федеральному правительству у нас появился такой налог, как торговый сбор, который, в первую очередь, позволял нам вывести из тени тех, кто вообще никогда не платил", - сказала Сергунина, добавив, что данный налоговой сбор в общей сложности добавил бюджету города 3 млрд рублей.
Кроме того, по словам заммэра, сейчас власти города рассматривают введение дополнительных льгот для инвесторов.
"Подробности по льготам расскажем чуть позже, но ключевая история связана с субсидированием техприсоединения в случае инвестиций. Предполагается внести предложения в Мосгордуму уже в осеннюю сессию"