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Самый мощный в России тепловоз отправят из Брянска на БАМ для испытаний

Экономика и бизнес
8 сентября, 18:02 UTC+3 БРЯНСК /Корр. ТАСС, Павел Баранов

В пресс-службе Брянского машиностроительного завода сообщили, что тепловоз состоит из трех секций, каждая из которых имеет собственную силовую установку мощностью 12 тыс. лошадиных сил

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БРЯНСК, 8 сентября. /Корр. ТАСС Павел Баранов/. Опытный образец самого мощного российского магистрального тепловоза 3ТЭ25КМ2М пройдет испытания на Байкало-Амурской магистрали (БАМ), сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Брянского машиностроительного завода (БМЗ).

"На БМЗ созданы два опытных образца тепловоза 3ТЭ25КМ2М, самого мощного российского тепловоза на сегодняшний день. Сейчас идут сертификационные испытания машин в средней полосе России, вскоре один из них будет направлен в эксплуатационный пробег на БАМ", - сказали на предприятии.

Как сообщают в пресс-службе, это первый российский тепловоз, состоящий из трех секций, каждая из которых имеет собственную силовую установку мощностью 12 тыс. лошадиных сил.

Выпускаемый сейчас на БМЗ двухсекционный 2ТЭ25КМ имеет мощность чуть более 7 тыс. лошадиных сил. По информации пресс-службы, трехсекционный тепловоз может быть использован для перемещения составов весом более 7 тыс. тонн на расстояние до 2,8 тыс. км на маршруте Таксимо (Бурятия) - Советская Гавань (Хабаровский край).

На предприятии пояснили, что создание такого мощного тепловоза стало возможным после того, как в процессе развития дальневосточных регионов страны возникла необходимость увеличить там объем перевозок. Под эту задачу и были созданы 3ТЭ25КМ2М, которые станут работать на неэлектрифицированных участках БАМа.

Новый тепловоз обладает рядом преимуществ, которые были учтены по итогам эксплуатации на БАМе других тепловозов, сообщает пресс-служба. Появился автономный обогрев кабины и блока электронного управления.

Топливная, водяная и воздушная системы спроектированы с учетом эксплуатации при низких температурах. Конструкторы также предусмотрели возможность забора прогретого воздуха из кузова локомотива для того, чтобы подать его для питания дизеля тепловоза.

На российских железных дорогах уже эксплуатируются трехсекционные тепловозы, сделанные в Луганске. Российская модель тепловоза отличается от него более мощной силовой установкой, сообщают в пресс-службе.

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