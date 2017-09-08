Ространснадзор: уровень авиабезопасности Шереметьева соответствует стандартам США

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Уровень авиабезопасности в международном аэропорту Шереметьево соответствует стандартам США, сообщается в пресс-релизе Ространснадзора.

В соответствии с меморандумом о взаимопонимании между Минтрансом России и администрацией транспортной безопасности министерства госбезопасности США о сотрудничестве в сфере безопасности гражданской авиации, с 4 по 7 сентября представители указанных организаций осуществили наблюдательный визит в Шереметьево.

"В результате визита представителями сторон установлено, что меры обеспечения авиационной безопасности, применяемые в международном аэропорту Шереметьево при вылете направляющихся в США рейсов авиакомпаний Delta, "Аэрофлот" и AirBridgeCargo (грузовой перевозчик - прим. ТАСС), являются достаточными", - отмечает Ространснадзор.

В ведомстве напомнили, что в рамках исполнения меморандума полномочные контрольные органы РФ и США осуществляют ознакомительные визиты в соответствующие аэропорты России и США на паритетной основе для оценки обеспечения мер авиационной безопасности авиакомпаниями, осуществляющими перевозки пассажиров и грузов между странами.