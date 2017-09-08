Путин поручил российским IT-компаниям переходить на отечественное ПО

ПЕРМЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Российские IT-компании должны переходить на отечественное программное обеспечение, иначе государство не сможет использовать их продукцию в некоторых сферах из-за высоких рисков для безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин.

В ходе встречи главы государства с представителями информационно-коммуникационного кластера Пермского края в пятницу речь шла о том, каков объем отечественного программного обеспечения производимой ими высокотехнологичной продукции. Выяснилось, что это порядка 30%. "Надо стараться своих [программистов] "подтаскивать". По поводу безопасности есть вещи критически важные для государства, для жизнеобеспечения отдельных отраслей и регионов. И если вы будете все время в таком же объеме таскать и "железо", и программное обеспечение, то в каких-то сферах государство вам неизбежно скажет: знаешь, мы не можем это взять, потому что где-нибудь там кнопку нажмут и все у нас отключится", - сказал Путин.

По его словам, этого допустить нельзя, причем даже не в военных отраслях, а например, в сфере энергоснабжения. "Поэтому имейте это в виду. И не нужно предлагать "железо" IBM, а программное обеспечение - еще там откуда-то, из-за "бугра". Некоторые вещи не сможем взять не потому, что не хочется создать проблему, а потому что слишком много рисков", - подчеркнул еще раз президент.