Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин: "интернет вещей" изменит промышленность и сделает экономику независимой

Экономика и бизнес
8 сентября, 18:15 UTC+3 ПЕРМЬ ПЕРМЬ 8, сентября. /ТАСС

Глава государства также прокомментировал выступление, автор которого пожаловался на недостаточную синхронизацию госпрограмм, связанных с развитием цифровой экономики

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕРМЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что "интернет вещей" в промышленности способен кардинально изменить экономику страны и сделать ее независимой".

Смотрите также

Цифровая экономика России: городам - беспилотники, деревням - быстрый интернет

"Тогда [после проникновения "интернета вещей" в промышленность] у нас будет другая экономика, только в этом случае мы сможем быть независимыми", - заявил он на встрече с представителями информационно-коммуникационного кластера Пермского края.

"Это не просто "интернет вещей", это создание вообще новой промышленности", - добавил он. "Кто будет владеть вот этими кластерами информационными, цифровыми в отдельных отраслях, тот будет хозяином этих отраслей в мире", - пояснил он. "Поэтому вот туда надо забираться", - призвал Путин.

Глава государства также прокомментировал выступление, автор которого пожаловался на недостаточную синхронизацию госпрограмм, связанных с развитием цифровой экономики. Путин обратил внимание на это Минэкономразвития и Минкомсвязи, а также подчеркнул, что в результате этой синхронизации компании ИТ-отрасли не должны потерять существующие льготы.

Путин также прокомментировал другую жалобу - на требование о переезде в "Сколково" региональных компаний, которые хотели бы получать поддержку фонда. "Идея была, наверное, правильная - сконцентрировать все в одном месте, - отметил он. - Но если здесь такое развитие [у компании], то зачем заставлять перетаскивать [вещи в Сколково], а персонал куда деть?".

Смотрите также

Путин прибыл в Пермь, где познакомится с развитием цифровой экономики края

Медведев: цифровизация может "убить" целые профессии

Кудрин: цифровизация управления за 6 лет сократит количество чиновников на треть

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
14 главных фото недели: принц Джордж в школе, Путин во Владивостоке, Меркель на дебатах
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Робот Вера принимает на работу. Российский стартап раздвинул границы использования искусственного интеллекта
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: в центре Киева взорвался автомобиль
2
Лавров призвал не позволить боевикам сбежать из Сирии
3
Путин поручил российским IT-компаниям переходить на отечественное ПО
4
В результате конфликта пассажиров на станции метро "Третьяковская" мужчина ранен ножом
5
Землетрясения с человеческими жертвами в Мексике с 2000 года. Досье
6
Новый необязательный стандарт на автономера подготовят к маю 2018 года
7
Путин: "интернет вещей" изменит промышленность и сделает экономику независимой
Темы дня
Новости партнеров
Реклама