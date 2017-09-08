Путин: "интернет вещей" изменит промышленность и сделает экономику независимой

ПЕРМЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что "интернет вещей" в промышленности способен кардинально изменить экономику страны и сделать ее независимой".

"Тогда [после проникновения "интернета вещей" в промышленность] у нас будет другая экономика, только в этом случае мы сможем быть независимыми", - заявил он на встрече с представителями информационно-коммуникационного кластера Пермского края.

"Это не просто "интернет вещей", это создание вообще новой промышленности", - добавил он. "Кто будет владеть вот этими кластерами информационными, цифровыми в отдельных отраслях, тот будет хозяином этих отраслей в мире", - пояснил он. "Поэтому вот туда надо забираться", - призвал Путин.

Глава государства также прокомментировал выступление, автор которого пожаловался на недостаточную синхронизацию госпрограмм, связанных с развитием цифровой экономики. Путин обратил внимание на это Минэкономразвития и Минкомсвязи, а также подчеркнул, что в результате этой синхронизации компании ИТ-отрасли не должны потерять существующие льготы.

Путин также прокомментировал другую жалобу - на требование о переезде в "Сколково" региональных компаний, которые хотели бы получать поддержку фонда. "Идея была, наверное, правильная - сконцентрировать все в одном месте, - отметил он. - Но если здесь такое развитие [у компании], то зачем заставлять перетаскивать [вещи в Сколково], а персонал куда деть?".