Google всемогущий: как поисковая сеть изменила мир

Ровно 20 лет назад, 15 сентября 1997 года, программисты Ларри Пейдж и Сергей Брин зарегистрировали домен google.com для созданной ими поисковой системы Google. Так началась история одной из самых важных IT-компаний в истории человечества. ТАСС рассказывает, как Google стал неотъемлемой частью нашей жизни и как ее изменил.

Google изменил наше отношение к поисковым системам

Сегодня стартовое окно Google — самая посещаемая страничка в интернете. Но так было не всегда — на рубеже 1990-х и 2000-х доминировали поисковики Yahoo, Microsoft, AltaVista и Excite. Почему они не "выстрелили"?

Поисковики в то время представляли из себя печальное зрелище: это были интернет-странички с огромным количеством визуального мусора, который отвлекал пользователя непосредственно от процесса поиска. Идея состояла в том, чтобы заставить пользователя подольше "зависнуть" на сайте, тем самым увеличив его трафик. Пейдж и Брин решили пойти другим путем — сосредоточиться исключительно на поиске информации. Для этого стартовую страницу Google (на первых порах он носил довольно дурацкое название BackRub, англ. "массаж спины") сделали максимально лаконичной, оставив одну поисковую строку и лого на белом фоне. Сейчас значение этого простого действия осознать сложно, но в то время эффект был колоссальным: тысячи интернет-пользователей начали переходить на Google просто потому, что это был самый user-friendly (то есть удобный, ориентированный на пользователя) поисковик на рынке.

Мы верили в то, что сможем создать лучший поисковик. Наша идея была проста — не все страницы созданы равными. Некоторые из них более важны Сергей Брин

Еще одно конкурентное преимущество Google — его уникальный алгоритм выдачи результатов. В конце 1990-х, если вы вводили слово "ТАСС" в поисковую строку Yahoo или MSN, поисковики выводили в топ страницы, на которых чаще всего встречается это слово. То есть вместо сайта tass.ru вы скорее всего нашли бы какой-нибудь любительский блог об истории ТАСС. Алгоритм Google, получивший название PageRank (англ. "ранг страницы" или "ранг Пейджа") рассчитывал важность страницы сайта для поисковой системы в зависимости от количества и качества ссылок на эту страницу — как внешних, так и внутренних. За счет этого значительно улучшалось качество поиска. Алгоритм PageRank значительно превосходил все существовавшие тогда поисковые системы, и Брин с Пейджем, осознав его потенциал, основали в сентябре 1998 года компанию Google Inc. — чтобы развивать свою разработку как коммерческий продукт.

Разумеется, со временем поисковик прирос своей почтой Gmail, картами Google Maps и еще десятками интегрированных друг с другом продуктов. Это еще один урок, который успешно усвоил Google, — поисковик XXI века должен быть больше, чем просто поисковик.

Google изменил IT-рынок

Запуск Google пришелся на не самое легкое время для рынка высоких технологий в США. В 2001 году произошел так называемый крах доткомов — лопнул экономический "пузырь", вызванный падением переоцененных акций интернет-компаний. Из-за этого инвесторы потеряли доверие к ценным бумагам высокотехнологических фирм, связанных с предоставлением услуг через интернет. Крах фондовой биржи NASDAQ в 2000–2002 вызвал падение рыночной стоимости компаний на $5 трлн США, и бытует мнение, что только 48% компаний-доткомов выжили к 2004 году.

Google не только выжил, но и вернул инвесторам доверие к рынку IT. 18 августа 2004 года в ходе первичного размещения акций (IPO) на бирже NASDAQ компания Google привлекла $1,67 млрд — сумму на тот момент небывалую. Рыночная капитализация стартапа составила более $23 млрд. Подавляющее большинство из 271 млн акций остались под контролем Google, и многие сотрудники компании мгновенно стали миллионерами — владельцами ценных бумаг. Акции в рамках первичного размещения ценных бумаг (IPO) торговались по $85 за штуку. Сейчас одна акция стоит почти $950.

Успех Google показал инвесторам, что стартапы на рынке IT могут приносить большие деньги, и мотивировал вкладываться в такие фирмы. Именно поэтому капитализация Facebook, к примеру, сейчас составляет $500 млрд. И даже такие неокупаемые проекты, как Twitter или Snapchat, стоят десятки миллиардов долларов. Правда, до "короля" рынка IT им еще далеко — капитализация холдинга Alphabet Inc, куда входит Google и его дочерние компании, оценивается в $649,49 млрд.

Google повлиял на развитие инноваций

Ларри Пейджа и Сергея Брина сейчас принято ставить в один ряд с такими звездами IT-индустрии, как Стив Джобс и Илон Маск. Все они создают (или создавали) прорывные технологии, опережающие современные аналоги на несколько лет вперед. Брин возглавляет созданную в 2010 году Google X — дочернюю компанию, которая разрабатывает автопилотируемые автомобили, очки дополненной реальности Glass и другие инновационные продукты. В Google их называют moonshots (англ. "полеты на Луну"). В 2016 году такие проекты Google X, как Nest (умный термостат), Fiber (высокоскоростной интернет) и Verily (компания, занимающаяся "умной" медициной) принесли Alphabet $808 млн. Правда, этого все равно недостаточно, чтобы покрыть расходы, которые несет компания из-за своих амбициозных проектов.

Изобретение — недостаточно. Тесла изобрел электроэнергию, которую мы используем, но он не мог донести ее до людей. Необходимо объединить две вещи: изобретение и инновационный подход, а также компанию, которая может коммерциализировать вещи и предоставлять их людям Ларри Пейдж

По данным CNN, прошлогодний убыток компании от проектов moonshots составил $3,6 млрд. Из-за этого компания стала отказываться от некоторых неудачных наработок: был заброшен Project Ara (модульный телефон), Project Loon (раздача интернета с помощью воздушных шаров), а также разработка собственного беспилотного автомобиля. Вместо этого Google намерен совершенствовать систему искусственного интеллекта, которую будут устанавливать в самоуправляемые автомобили уже существующих марок.

Впрочем, даже те проекты, которые не оправдали себя, могут в ближайшем будущем получить вторую жизнь. К примеру, очки дополненной реальности Google Glass — любимое детище Брина — не смогли завоевать широкого потребителя, но сейчас активно внедряются в производство, медицину и инженерное дело. По оценкам маркетинговой компании Forrester Research, к 2025 году около 14,4 млн рабочих на производствах в США будут носить "умные" очки.

Google залез к нам в телефоны и компьютеры, и теперь знает о нас все

Порядка 82% людей в интернете используют Google в качестве поисковика, 85% — доля Android на рынке мобильных ОС. Каким бы девайсом вы ни пользовались, вам все равно будет невозможно избежать продукции Google, и у этого есть как плюсы, так и минусы. С одной стороны, залогинившись один раз через Gmail, вы получаете доступ ко всем продуктам, и это удобно. С другой стороны, Google, подобно социальным сетям, таким как Facebook, собирает о нас слишком много информации, делая нашу жизнь уязвимой.

Google получает деньги от рекламодателей и предоставляет им информацию буквально о каждом вашем клике. Проще говоря, если вы вобьете в поиске слово "холодильник", то потом вас долго будет преследовать реклама холодильников. Отслеживающие программы Google установлены на более 10 млн сайтов, так что вам даже не нужно ничего гуглить, чтобы оказаться под колпаком. Но это еще пол-беды. Каждый раз, когда вы пишете письмо в Gmail, смотрите видео на YouTube или ищите что-то в Google Maps, вся ваша активность мониторится в Google. Масштабы такой "слежки" остаются неизвестными.

Google изменил наш язык и мышление

Когда мы хотим найти что-то в интернете, мы думаем "это надо прогуглить", а не "прояхушить" или "бингнуть". В этом плане Google стал неотъемлемой частью нашего словарного запаса. Компания даже опасается, что глагол "гуглить" может перестать ассоциироваться с самим Google, как это произошло со словами "ксерокс", "полароид" или "памперс".

Влияние Google на наше мышление еще глубже, чем кажется. Согласно исследованию "Ваш мозг и Google" профессора Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Гэри Смолла, использование поисковика активизирует участки головного мозга, отвечающие за принятие решений, сложное мышление и зрение. Те участники эксперимента, кто чаще пользовался поисковиком, демонстрировали в два раза более высокую мозговую активность, чем те, кто редко выходит в интернет.

Другое исследование, проведенное Йельским университетом, доказало: частое использование Google создает у людей впечатление, что они умнее, чем являются на самом деле. Ученые Колумбийского университета выяснили, что мы все чаще используем Google для "аутсорсинга" нашей собственной памяти — если что-то можно с легкостью найти в интернете, наш мозг предпочитает это не запоминать. Наверное, отчасти поэтому мы уже не можем представить нашу жизнь без Google.