ГАЗ получит льготы по налогу на имущество в размере 44 млн рублей

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 сентября. /ТАСС/. Инвестиционный совет Нижегородской области одобрил заявку автозавода ГАЗ на получение налоговых льгот для проекта "Газель Next. Второй этап. Цельнометаллические фургоны и автобусы", предприятие получит поддержку в форме льгот на налог на имущество. Об этом сообщил в пятницу журналистам заместитель министра инвестиций, земельных и имущественных отношений региона Александр Кононов.
"Мы рассмотрели сегодня и одобрили заявку на приоритетный проект автозавода ГАЗ - второй этап "Газель Next". Данный проект является социально значимым для нашего региона, плюс к тому он влияет на дальнейшее развитие автомобильной отрасли в регионе. В данный проект инвестиции составили порядка 5 млрд рублей (инвестиции "Группы ГАЗ" - прим. ТАСС), проект является приоритетным, и автозавод получит льготы по налогу на имущество в размере порядка 44 млн рублей на период реализации проекта", - сообщил Кононов после заседания инвестсовета, которое прошло в пятницу в правительстве региона.
"Группа ГАЗ" - крупнейший автомобилестроительный холдинг России, который объединяет 13 предприятий. Основным акционером является ООО "Русские машины" (65,56% акций), которое входит в "Базэл" бизнесмена Олега Дерипаски.