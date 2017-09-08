МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы допустили возможность создания собственной криптовалюты. Об этом сообщила заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина в кулуарах Московского финансового форума.

"Что-то подробно не скажу. Но в жизни все возможно. И это тоже", - допустила она такую перспективу, отвечая на вопрос ТАСС.

Ранее в ходе открытой встречи с основателем фонда Ethereum Виталиком Бутериным в МИСиС глава ВЭБ Сергей Горьков допустил, что власти Москвы в будущем могли бы начать выпуск собственной криптовалюты, Moscowcoin. По его мнению, этому будут способствовать внедрение технологии блокчейн в государственное и муниципальное управление.

Весной 2017 года зампред ЦБ Ольга Скоробогатова сообщила, что регулятор приступил к созданию национальной криптовалюты. Позднее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что не ожидает появления этого инструмента в ближайшем будущем, так как необходимо проанализировать возможные макроэкономические последствия: как это может повлиять на эмиссию, на контроль денежной массы. ЦБ предложил классифицировать виртуальные валюты как цифровой товар.

Финансовые регуляторы готовы озвучить свои предложения уже осенью этого года и внести соответствующий законопроект на рассмотрение в Госдуму. Минфин, в частности, предлагает внести в документ обязательную идентификацию покупателей электронных денег.

За скорейшую легализацию и начало регулирования криптовалют высказывался также ранее глава Сбербанка Герман Греф. В августе 2017 года первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов заявил, что развитие криптовалюты должно укрепить российскую экономику, а не подставить ее под удар. Уйти от этого вопроса не получится, и крипторубль должен появиться, считает Греф.

В то же время глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила на Московском финансовом форуме, что криптовалюты как денежные суррогаты не будут допущены на российский рынок.

Криптовалюта - это цифровая (виртуальная) валюта, которая эмитируется непосредственно в интернете и не имеет бумажного носителя. Криптовалюту может добывать (майнить) любой пользователь, высчитывая на мощных компьютерах сложные алгоритмы. Результат этих расчетов - фрагменты зашифрованной информации, они же и являются единицами криптовалюты.