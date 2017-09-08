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Россельхознадзор запретил ввоз молочной продукции еще с одного предприятия Белоруссии

Экономика и бизнес
8 сентября, 20:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС

Указание ведомства датировано 7 сентября

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Россельхознадзор запретил ввоз сухого молока, сыра и масла еще с одного предприятия Белоруссии - Копыльского филиала Слуцкого сыродельного комбината. Об этом говорится в материалах российского ведомства.

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Указание Россельхознадзора датировано 7 сентября 2017 года.

Как сообщалось ранее, Россельхознадзор с 19 мая запретил ввозить молочную продукцию с некоторых белорусских предприятий из-за неоднократных нарушений ветеринарно-санитарных требований ЕврАзЭС, показателей безопасности, а также в связи с повторным обнаружением остатков антибиотиков в молочной продукции. 15 мая был введен режим усиленного контроля в отношении нескольких предприятий республики из-за выявленных нарушений в производстве молочной продукции.

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