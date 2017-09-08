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Проект легкорельсового метро в Воронеже вынесут на общественное обсуждение

Экономика и бизнес
8 сентября, 20:57 UTC+3 ВОРОНЕЖ ВОРОНЕЖ 8, сентября. /ТАСС

Стоимость проекта - 35 млрд руб.

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ВОРОНЕЖ, 8 сентября. /ТАСС/. Общественное обсуждение проекта строительства в Воронеже надземного легкорельсового метро пройдет по поручению губернатора Воронежской области Алексея Гордеева, сообщили в пятницу в пресс-службе правительства региона.

"Глава региона Алексей Гордеев дал поручение мэру Воронежа Александру Гусеву организовать общественное обсуждение вопросов, касающихся проектов создания легкорельсового метро или аналогичной системы скоростного рельсового транспорта в областном центре", - сообщили в пресс-службе.

О том, где и каким способом пройдет обсуждение, будет сообщено позже. Воронежцам предстоит обсудить разработанный совместно с японскими партнерами проект, который был представлен 24 августа в Воронеже на VIII заседании Российско-японской рабочей группы по вопросам развития городской среды.

Согласно проекту, первая ветка легкорельсового метро протяженностью около 20 км должна связать северную окраину города с центром. Стоимость проекта - 35 млрд руб., срок окупаемости - 15 лет, предполагается в случае одобрения на общественном обсуждении утвердить проект и объявить открытый аукцион по поиску инвестора.

В мае 2016 года в Сочи прошла встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, перед которой на переговорах в Москве российская и японская стороны согласовали 30 направлений сотрудничества, в том числе улучшение городской среды в Казани, Воронеже, Новосибирске и Волгограде.

В июле 2016 года в Воронеже японская бизнес-миссия выбрала для реализации несколько проектов, в том числе проекты "умного дома" на территории Воронежского государственного технического университета, "умных светофоров", бестраншейного ремонта трубопроводов и разработки легкорельсового метро.

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