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Субсидированными авиаперевозками в Калининград воспользовались 140 тыс. чел.

Экономика и бизнес
8 сентября, 21:15 UTC+3 ТАСС

Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 44%

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ТАСС, 8 сентября. Более 140 тыс. человек воспользовались программой субсидированных авиаперевозок из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга в Калининград и обратно в летнем сезоне 2017 года. Бюджетные средства, выделенные на исполнение программы, освоены на 100%, сообщила в пятницу пресс-служба Росавиации.

"По состоянию на 1 сентября авиакомпании обслужили 141 тыс. пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 44%. До конца действия программы по льготной цене авиакомпаниями реализовано 159 тыс. билетов, таким образом, освоение бюджетных средств составило 100%", - говорится в сообщении.

Субсидированные перевозки в Калининград осуществляются с 15 мая по 15 октября. На реализацию программы на текущий год было выделено 341,5 млн рублей.

Перевозки осуществляют компании "Аэрофлот", "Нордавиа", "Сибирь", "ЮТэйр", "Уральские авиалинии", "Ред Вингс", "Саратовские авиалинии".

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