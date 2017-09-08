Субсидированными авиаперевозками в Калининград воспользовались 140 тыс. чел.

ТАСС, 8 сентября. Более 140 тыс. человек воспользовались программой субсидированных авиаперевозок из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга в Калининград и обратно в летнем сезоне 2017 года. Бюджетные средства, выделенные на исполнение программы, освоены на 100%, сообщила в пятницу пресс-служба Росавиации.

"По состоянию на 1 сентября авиакомпании обслужили 141 тыс. пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 44%. До конца действия программы по льготной цене авиакомпаниями реализовано 159 тыс. билетов, таким образом, освоение бюджетных средств составило 100%", - говорится в сообщении.

Субсидированные перевозки в Калининград осуществляются с 15 мая по 15 октября. На реализацию программы на текущий год было выделено 341,5 млн рублей.

Перевозки осуществляют компании "Аэрофлот", "Нордавиа", "Сибирь", "ЮТэйр", "Уральские авиалинии", "Ред Вингс", "Саратовские авиалинии".