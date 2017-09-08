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Суд Киева возбудил дело о банкротстве газовой компании Фирташа

Экономика и бизнес
8 сентября, 23:44 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 8, сентября. /ТАСС

"Укргаз-Энерго" в 2006 году была монополистом на рынке импорта газа на Украину

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КИЕВ, 8 сентября. /ТАСС/. Хозяйственный суд Киева возбудил дело о банкротстве компании "Укргаз-Энерго" Дмитрия Фирташа, которая в 2006 году была монополистом на рынке импорта газа на Украину. Об этом пишет украинское издание "Лига" со ссылкой на сообщение Высшего хозяйственного суда.

Государственное предприятие по поставке, транспортировке и хранению природного газа "Укртрансгаз" добивалось в суде банкротства "Укргаз-Энерго" из-за долга в размере 580 млн гривен (около $22 млн) по договору 2007 года, в рамках которого "Укртрансгаз" оказывал трейдеру услуги по транспортировке газа. Эта задолженность была признана судом в 2010 году, но затем "Укргаз-Энерго" получила отсрочку выполнения этого решения.

"Укргаз-Энерго" была создана во исполнение соглашения между правительством Украины, НАК "Нафтогаз Украины", ОАО "Газпром" и компанией "РосУкрЭнерго" в 2006 году и занимала монопольное положение на рынке импорта российского газа на Украину и поставок топлива промышленным потребителям. Весной 2008 года кабмин по инициативе Юлии Тимошенко отменил решение о создании "Укргаз-Энерго", "Нафтогаз" подал иск с требованием ликвидировать посредника.

После ликвидации в 2015 году "РосУкрЭнерго" доля "Укргаз-Энерго" перешла компании Centragas Holding AG (Кипр), конечным бенефициаромкоторой считается Фирташ, эта фирма владеет 50% "Укргаз-Энерго". Другие 50% акций были отсужены у "Нафтогаза", и их принадлежность является спорной.

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