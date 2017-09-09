Правительство одобрило законопроект об упрощении доступа на рынки для фермеров

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ поддержало законопроект о смягчении требований к фермерам, необходимых для допуска к продаже своих товаров на рынках. Официальный отзыв на законопроект опубликован в субботу на сайте кабмина.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки по замечаниям непринципиального характера", - говорится в сообщении.

Сейчас физическое лицо, непосредственно занимающееся торговлей на рынке, должно носить личную нагрудную карточку с указанием фамилии, имени, отчества и наименования лица, заключившего с управляющей рынком компанией договор о предоставлении данного торгового места.

Законопроектом предлагается исключить требование о наличии карточки продавца у граждан - глав крестьянских (фермерских) хозяйств, членов таких хозяйств, граждан, ведущих личные подсобные хозяйства и занимающихся продажей сельскохозяйственной продукции на универсальном рынке. Соответствующие сведения предлагается включать в договор о предоставлении торгового места.