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Судоверфь "Звезда" и "Совкомфлот" уточняют сделку на строительство танкеров для "Роснефти"

Экономика и бизнес
9 сентября, 12:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС

Пресс-секретарь нефтяной компании Михаил Леонтьев опроверг информацию об отмене сделки

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Судостроительный завод "Звезда" и "Совкомфлот" корректируют условия сделки по строительству пяти крупнотоннажных танкеров типа Aframax, фрахтователем которой выступит НК "Роснефть". Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.

"Нет никакой отмены сделки, есть коррекция по условиям. Никто никуда не торопится, никто ни за кем не гонится, за пятки никого не кусает", - сказал Леонтьев ТАСС.

Ранее газета "Коммерсантъ" писала, что накануне "Совкомфлот" и судоверфь "Звезда" должны были подписать контракт на строительство судоверфью пяти танкеров типа Aframax дедвейтом 114 тыс. т каждый.

По информации газеты, подписание документа было отменено в последний момент - глава "Роснефти" Игорь Сечин не стал подписывать это соглашение, так как выяснилось, что "Роснефть" в этом проекте оказалась не собственником, а фрахтовщиком.

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