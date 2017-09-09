Проект закона об обороте криптовалют подготовят до конца года

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Проект закона об обороте криптовалют подготовят до конца годаЭкономика и бизнес 9 сентября, 12:58
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ВЛАДИВОСТОК, 9 сентября. /ТАСС/. Минфин РФ планирует до конца года разработать законопроект, регулирующий оборот криптовалюты в России. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".
"Все страны работают над тем, чтобы законодательно урегулировать использование этого финансового инструмента. Причем финансовый инструмент очень волатильный. То есть сегодня у него одна цена, завтра - другая. Для того, чтобы у нас не было так называемых обманутых вкладчиков, обязательно нужно регулирование. Министерство финансов до конца года такой законопроект подготовит", - сообщил он.
В начале сентября ЦБ объявил, что считает преждевременным допуск криптовалют, а также любых финансовых инструментов, номинированных или связанных с криптовалютами, к обращению и использованию на организованных торгах в РФ. ЦБ также обратил внимание граждан и всех участников финансового рынка на повышенные риски при использовании и инвестировании в криптовалюты. В сообщении регулятора отмечалось, что операции с криптовалютами несут в себе высокие риски как при проведении обменных операций, в том числе из-за резких колебаний обменного курса, так и в случае привлечения финансирования через ICO (Initial Coin Offering - форма привлечения инвестиций граждан в виде выпуска и продажи инвесторам новых криптовалют/токенов). Большинство операций с криптовалютами совершается вне правового регулирования в Российской Федерации, криптовалюты не гарантируются и не обеспечиваются Банком России, напомнил регулятор.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила на Московском финансовом форуме, что криптовалюты не будут допущены на российский рынок как денежные суррогаты.
ЦБ и Минфин занимаются разработкой предложений по их легализации в РФ. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщал ТАСС, что концепция проекта закона об обороте криптовалют будет подготовлена осенью этого года.