Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин поручил изучить целесообразность введения утилизационного сбора на обувь

Экономика и бизнес
9 сентября, 14:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС

Президент также поручил правительству предусмотреть при формировании проекта федерального бюджета предоставление господдержки предприятиям легкой промышленности

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил проанализировать возможность установления утилизационного сбора на обувь. Такой пункт содержится в перечне поручений по итогам совещания по развитию легкой промышленности, опубликованном в субботу на сайте Кремля.

"Рассмотреть вопрос о целесообразности введения утилизационного сбора в отношении обуви", - говорится в перечне. Датой исполнения этого поручения установлено 25 декабря.

К этой же дате президент распорядился, в частности, "рассмотреть вопрос об установлении на федеральном уровне льгот по налогу на имущество организаций в отношении движимого имущества в целях стимулирования модернизации производства и обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство РФ", а также "предусмотреть внесение в законодательство РФ изменений, направленных на развитие системы обеспечения прослеживаемости оборота товаров легкой промышленности".

Путин также поручил правительству РФ "предусмотреть при формировании проекта федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов предоставление государственной поддержки предприятиям легкой промышленности ежегодно в объемах не ниже уровня 2017 года", а также представить предложения "по содействию развитию экспорта российской продукции легкой промышленности, в том числе путем компенсации затрат, связанных с выходом названной продукции на внешние рынки".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
14 главных фото недели: принц Джордж в школе, Путин во Владивостоке, Меркель на дебатах
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Страны Балтии попросили не называть их бывшими советскими республиками
2
Путин и Собянин в День города посетили парк "Зарядье" в центре Москвы
3
Нарушившая порядок на борту самолета женщина укусила полицейского в Домодедове
4
Путин поручил изучить целесообразность введения утилизационного сбора на обувь
5
Появилось видео с места столкновения поезда и грузовика в Югре
6
В Москве открывают инновационный парк "Зарядье"
7
Штат Нью-Йорк выплатит $22 млн семье российского боксера Абдусаламова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама