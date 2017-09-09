Путин поручил изучить целесообразность введения утилизационного сбора на обувь

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил проанализировать возможность установления утилизационного сбора на обувь. Такой пункт содержится в перечне поручений по итогам совещания по развитию легкой промышленности, опубликованном в субботу на сайте Кремля.
"Рассмотреть вопрос о целесообразности введения утилизационного сбора в отношении обуви", - говорится в перечне. Датой исполнения этого поручения установлено 25 декабря.
К этой же дате президент распорядился, в частности, "рассмотреть вопрос об установлении на федеральном уровне льгот по налогу на имущество организаций в отношении движимого имущества в целях стимулирования модернизации производства и обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство РФ", а также "предусмотреть внесение в законодательство РФ изменений, направленных на развитие системы обеспечения прослеживаемости оборота товаров легкой промышленности".
Путин также поручил правительству РФ "предусмотреть при формировании проекта федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов предоставление государственной поддержки предприятиям легкой промышленности ежегодно в объемах не ниже уровня 2017 года", а также представить предложения "по содействию развитию экспорта российской продукции легкой промышленности, в том числе путем компенсации затрат, связанных с выходом названной продукции на внешние рынки".