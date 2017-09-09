"Уралвагонзавод" и свердловские власти договорились о разработке дорожной техники

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НИЖНИЙ ТАГИЛ, 9 сентября. /ТАСС/. Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех") и правительство Свердловской области договорились о сотрудничестве в разработке и локализации производства дорожно-строительной техники в регионе. Подписи под документом о сотрудничестве на полигоне Старатель в Нижнем Тагиле поставили врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор УВЗ Александр Потапов в присутствии заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Рогозина, который в субботу принимает участие в праздновании Дня танкиста на Урале.
"Стороны договорились о сотрудничестве, носящем стратегический характер и направленном на дальнейшее развитие экономики Свердловской области. Достигнутые договоренности должны способствовать повышению уровня занятости свердловчан, развитию промышленности и специализации производства. В частности, со стороны корпорации планируется разработка и локализация производство дорожно-строительной техники на площадке УВЗ, а со стороны Свердловской области - приобретение высокотехнологичной промышленной продукции", - сообщили в департаменте информации правительства региона.
По словам Куйвашева, подписанное соглашение - это "еще один шаг на пути развития промышленного комплекса, роста экономических и социальных показателей Свердловской области".
"Правительство Свердловской области продолжит эффективное взаимодействие с флагманом отечественного танкостроения - "Уралвагонзаводом" - по техническому и технологическому перевооружению, развитию производственной кооперации, исполнению гособоронзаказа, наращиванию объема выпуска гражданской продукции", - отметил Куйвашев после подписания соглашения.
По словам Потапова, корпорация УВЗ разрабатывает проект по серийному производству колесных и гусеничных экскаваторов, разработанных в Уральском конструкторском бюро машиностроения. "Программа реализуется с целью замещения импортных аналогов, так как ежегодная потребность российских компаний составляет от пяти до восьми тысяч экскаваторов различных типов", - отметил Потапов.