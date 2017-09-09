Путин поручил принять дополнительные меры по борьбе с контрафактом в легкой промышленности

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правоохранительным органам усилить борьбы с нелегально произведенной продукции легкой промышленности. Такой пункт содержится в перечне поручений по итогам совещания по развитию легкой промышленности, опубликованном в субботу на сайте Кремля.

"Генеральной прокуратуре Российской Федерации, ФТС России, ФСБ России, МВД России, Росфинмониторингу, Роспотребнадзору с учетом ранее данных поручений принять дополнительные меры по выявлению и пресечению незаконного ввоза на территорию РФ, производства и оборота на территории РФ продукции легкой промышленности, в том числе контрафактной", - говорится в документе. Глава государства установил сроком исполнения этого поручения 1 февраля 2018 года.

Тем же перечнем Росстату, Минпромторгу и ФТС России совместно с отраслевыми ассоциациями предписано "разработать методику расчета доли незаконно произведенного на территории РФ и незаконно ввезенного на территорию РФ товара в розничном товарообороте.

24 августа на совещании по развитию легкой промышленности Путин отметил, что наличие контрафактной продукции в РФ является хронической проблемой. По его словам, в 2013 году доля незаконно произведенного и незаконно ввезенного в РФ товара составляла 39% розничных продаж (около 1,1 трлн рублей). К настоящему моменту она снизилась, но всего до 33% продаж (860 млрд рублей).

На совещании Путин потребовал представить ему предложения по активизации борьбы с контрафактом. По его убеждению, именно в зачистке рынка от сомнительной продукции заключен важнейший ресурс для развития легкой промышленности.