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СМИ: новый отопительный сезон может стать рекордно дорогим для украинцев

Экономика и бизнес
9 сентября, 21:43 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 9, сентября. /ТАСС

В 2017 году были сокращены продолжительность и нормативы отопительного сезона, на которые начисляется скидка по субсидиям

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© ТАСС/Владимир Смирнов

КИЕВ, 9 сентября. /ТАСС/. Уже в октябре украинцы получат первые платежки за отопление. Как пишет украинское издание "Сегодня", нынешний отопительный сезон может оказаться рекордно дорогим для многих граждан, так как в этом году были сокращены его продолжительность и нормативы, на которые начисляется скидка по субсидиям. Кроме того, согласно меморандуму с МВФ, уже в ближайшее время Национальная комиссия Украины по регулированию в сфере энергетики (НКРЭКУ) должна ввести абонентскую плату на газ.

Несколько месяцев назад кабинет министров принял решение сократить отопительный сезон для украинцев, которые сами отапливают свои дома и квартиры. Если раньше субсидия покрывала расходы для таких семей с 1 октября по 30 апреля, этот отопительный сезон стартует для них только 15 октября и закончится 15 апреля. Если включить отопление раньше или закончить отопительный сезон позже, за лишний месяц придется платить без субсидии.

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Кроме того, сократились и нормы потребления, на которые начисляется коммунальная скидка. Если раньше субсидия покрывала 5,5 кубов газа на отопление одного квадратного метра, то сейчас - 5 кубов. Также норматив потребления электроэнергии сократился с 65 до 51 кВт/ч электроэнергии (если электрическое отопление), а на центральное отопление - с 0,0548 до 0,0431 Гкал тепла (если центральное отопление).

В Минсоцполитики уверяют, что значительного подорожания коммунальных услуг больше не будет. При этом украинская власть в меморандуме с МВФ взяла на себя обязательство разделить тариф на газ. Если решение будет принято, украинцам будут приходить две платежки - одна за газ как товар, вторая - за распределение и транспортировку голубого топлива (так называемая абонплата).

Сейчас украинцы платят за каждый кубометр голубого топлива 6,87 гривны ($0,26). Чиновники предлагают разделить тариф - за каждый использованный кубометр платить 6 гривен ($0,23) и независимо от объемов потребления фиксированную сумму (абонплату).

Однако население выступает с резкой критикой этой инициативы. Представители профсоюзных организаций сорвали 4 августа заседание НКРЭКУ, на котором рассматривалось решение о введении абонплаты за распределение газа.

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