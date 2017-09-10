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СМИ: Китай ограничил операции по счетам граждан КНДР и снизил экспорт нефтепродуктов

Экономика и бизнес
10 сентября, 3:41 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 10, сентября. /ТАСС

Отмечается, что такие меры должны помочь китайским компаниям, которые, как утверждается, сотрудничают с Пхеньяном, не попасть под соответствующие санкции со стороны США и других стран

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ТОКИО, 10 сентября. /ТАСС/. Несколько крупных китайских банков ввели ограничения на операции по счетам северокорейских граждан, а экспорт нефтепродуктов из Китая в КНДР сократился сразу на 75% за период с мая по июль. Об этом сообщило в воскресенье агентство Kyodo.

По его сведениям, новые меры введены в отделениях Банка Китая (Bank of China), Сельскохозяйственного банка Китая и Строительного банка Китая. Сами счета не заморожены - с них можно снимать наличные средства, однако зачисления и переводы осуществить нельзя. Также в этих финансовых учреждениях северокорейские граждане теперь не могут открывать новые счета.

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Кроме того, ограничения также постепенно вводятся и в банках, работающих в северо-восточной китайской провинции Ляонин, граничащей с КНДР и ведущей наиболее активную торговлю с этой страной. Как пишет Kyodo, такие меры должны помочь китайским компаниям и организациям, которые, как утверждается, сотрудничают с Пхеньяном, не попасть под соответствующие санкции со стороны США и других стран.

Помимо этого, по данным агентства, с мая по июль Китай поставил в КНДР 19,7 тыс. т бензина и других нефтепродуктов, что на 75% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако экспорт сырой нефти так и остался на прежнем уровне - от 300 до 500 тыс. т в год. Как сообщил Kyodo один из северокорейских чиновников, пока это не повлияло на ситуацию внутри страны, однако власти стали призывать жителей пользоваться велосипедами и общественным транспортом.

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном ракетной и ядерной программ. В июле и августе КНДР несколько раз проводила ракетные пуски, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты.

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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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