Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Единый день голосования - 2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин 11 сентября обсудит с членами правительства качество жилищных и коммунальных услуг

Экономика и бизнес
10 сентября, 15:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, сентября. /ТАСС

Помимо этого будут рассмотрены актуальные текущие темы, отмечает пресс-служба Кремля

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет в понедельник совещание с членами правительства, основной темой станет повышение качества и прозрачности предоставления жилищных и коммунальных услуг. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба Кремля.

"11 сентября с. г. Владимир Путин проведет очередное совещание с членами правительства. Основной темой встречи станет повышение качества и прозрачности предоставления гражданам жилищных и коммунальных услуг. Помимо этого будет рассмотрен ряд актуальных текущих тем", - говорится в сообщении.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
14 главных фото недели: принц Джордж в школе, Путин во Владивостоке, Меркель на дебатах
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве кандидат покусал членов участковой избирательной комиссии
2
Основной удар урагана "Ирма" придется на город Санкт-Петербург
3
Юлия Латынина покинула Россию
4
FAZ: Меркель вновь заявила, что не признает присоединение Крыма к России
5
Саакашвили отказался пересекать границу Украины на автомобильном КПП и пересел на поезд
6
Как геологи вскрыли мусорный Олимп Подмосковья
7
Гассиев: боксер Хук не смог выдержать скоростей Усика
Темы дня
Новости партнеров
Реклама