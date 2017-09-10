Путин 11 сентября обсудит с членами правительства качество жилищных и коммунальных услуг

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МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет в понедельник совещание с членами правительства, основной темой станет повышение качества и прозрачности предоставления жилищных и коммунальных услуг. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба Кремля.
"11 сентября с. г. Владимир Путин проведет очередное совещание с членами правительства. Основной темой встречи станет повышение качества и прозрачности предоставления гражданам жилищных и коммунальных услуг. Помимо этого будет рассмотрен ряд актуальных текущих тем", - говорится в сообщении.