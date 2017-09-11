Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Единый день голосования - 2017
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин обсудит с кабмином качество услуг в сфере ЖКХ

Экономика и бизнес
11 сентября, 0:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, сентября. /ТАСС

По мнению президента, необходимо прежде всего добиться того, чтобы качество работы управляющих компаний в сфере ЖКХ отвечало предъявляемым требованиям

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет в понедельник совещание с членами правительства. Как сообщила пресс-служба Кремля, основной темой станет повышение качества и прозрачности предоставления жилищных и коммунальных услуг.

Смотрите также

Эксперты: регионам РФ нужны время и свобода принятия решений для проведения реновации

Путин: работа по поступившим на "Прямую линию" обращениям граждан продолжается

Путин поручил усовершенствовать работу управляющих компаний в сфере ЖКХ

"11 сентября Владимир Путин проведет очередное совещание с членами правительства. Основной темой встречи станет повышение качества и прозрачности предоставления гражданам жилищных и коммунальных услуг. Помимо этого будет рассмотрен ряд актуальных текущих тем", - говорится в сообщении.

Тема прозрачности предоставления услуг ЖКХ фигурировала во время "Прямой линии" президентом РФ в июле. Тогда глава государства признал, что проблема существует, и сообщил, что правительство старается навести порядок в решении этих вопросов и должным образом отстроить эту систему.

По мнению Путина, необходимо прежде всего добиться того, чтобы качество работы управляющих компаний в сфере ЖКХ отвечало предъявляемым требованиям. Кроме того, важно исключить возможность фальсификации протоколов общих собраний, а также ввести ответственность, в том числе материальную, за нарушение качества работы.

Позднее Путин подписал перечень поручений, одним из которых значится "издать нормативные правовые акты, направленные на совершенствование деятельности управляющих компаний в сфере жилищно-коммунального хозяйства и ее контроля". Сроком исполнения этого поручения назначено 1 декабря 2017 года.

Совещания президента с членами правительства проходят регулярно, примерно один раз в две недели. Как правило, на обсуждение в рамках каждого такого совещания готовятся один-два крупных вопроса, а также поднимаются актуальные текущие проблемы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
14 главных фото недели: принц Джордж в школе, Путин во Владивостоке, Меркель на дебатах
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Основной удар урагана "Ирма" придется на американский город Санкт-Петербург
2
Пять торнадо сформировались во Флориде
3
Единый день голосования-2017: обычная явка, прогнозируемые результаты
4
Саакашвили прорвал кордон правоохранителей и попал на территорию Украины
5
Хиллари Клинтон рассказала о своей самой большой ошибке, повлиявшей на предвыборную гонку
6
В России завершился единый день голосования
7
На Солнце произошла новая мощная вспышка класса Х
Темы дня
Новости партнеров
Реклама