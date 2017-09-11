Путин обсудит с кабмином качество услуг в сфере ЖКХ

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет в понедельник совещание с членами правительства. Как сообщила пресс-служба Кремля, основной темой станет повышение качества и прозрачности предоставления жилищных и коммунальных услуг.
"11 сентября Владимир Путин проведет очередное совещание с членами правительства. Основной темой встречи станет повышение качества и прозрачности предоставления гражданам жилищных и коммунальных услуг. Помимо этого будет рассмотрен ряд актуальных текущих тем", - говорится в сообщении.
Тема прозрачности предоставления услуг ЖКХ фигурировала во время "Прямой линии" президентом РФ в июле. Тогда глава государства признал, что проблема существует, и сообщил, что правительство старается навести порядок в решении этих вопросов и должным образом отстроить эту систему.
По мнению Путина, необходимо прежде всего добиться того, чтобы качество работы управляющих компаний в сфере ЖКХ отвечало предъявляемым требованиям. Кроме того, важно исключить возможность фальсификации протоколов общих собраний, а также ввести ответственность, в том числе материальную, за нарушение качества работы.
Позднее Путин подписал перечень поручений, одним из которых значится "издать нормативные правовые акты, направленные на совершенствование деятельности управляющих компаний в сфере жилищно-коммунального хозяйства и ее контроля". Сроком исполнения этого поручения назначено 1 декабря 2017 года.
Совещания президента с членами правительства проходят регулярно, примерно один раз в две недели. Как правило, на обсуждение в рамках каждого такого совещания готовятся один-два крупных вопроса, а также поднимаются актуальные текущие проблемы.