Сечин ожидает цену нефти в 2018 году в диапазоне $40-43 за баррель

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Цена за баррель нефти в 2018 году не будет высокой и может составить в среднем $40-43 за баррель. Такой прогноз в понедельник высказал глава "Роснефти" Игорь Сечин в эфире телеканала "Россия 24".

"При предварительном анализе, я думаю, в следующем году мы будем иметь цены в среднем по году в пределах $40-43 за баррель", - сказал он.

По словам Сечина, наряду с производством сланцевой нефти одним из самых существенных факторов является большое влияние финансовых инструментов в США на цены. "Девальвирование доллара сейчас составило порядка 20%. Если вы приведете соответствующие коэффициенты, то вы увидите, что в США истинная цена и есть порядка $40 за баррель", - пояснил он.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак в кулуарах Восточного экономического форума заявил, что цена нефти в 2018 году будет находиться в диапазоне $45-55 за баррель.

Минэнерго РФ прогнозировало цену нефти во втором полугодии 2017 года в диапазоне $50-60 за баррель.