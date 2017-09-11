Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Единый день голосования - 2017
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сечин ожидает цену нефти в 2018 году в диапазоне $40-43 за баррель

Экономика и бизнес
11 сентября, 7:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, сентября. /ТАСС

По прогнозам главы "Роснефти", наряду с производством сланцевой нефти одним из самых существенных факторов является большое влияние финансовых инструментов в США на цены

Поделиться
Материал из 1 страницы
Глава "Роснефти" Игорь Сечин

Глава "Роснефти" Игорь Сечин

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Цена за баррель нефти в 2018 году не будет высокой и может составить в среднем $40-43 за баррель. Такой прогноз в понедельник высказал глава "Роснефти" Игорь Сечин в эфире телеканала "Россия 24".

Смотрите также

Сечин: на рынок нефти уже влияет девальвация доллара, а не сделка с ОПЕК

Минэнерго ожидает цену нефти в 2018 году в диапазоне $45-55 за баррель

"При предварительном анализе, я думаю, в следующем году мы будем иметь цены в среднем по году в пределах $40-43 за баррель", - сказал он.

По словам Сечина, наряду с производством сланцевой нефти одним из самых существенных факторов является большое влияние финансовых инструментов в США на цены. "Девальвирование доллара сейчас составило порядка 20%. Если вы приведете соответствующие коэффициенты, то вы увидите, что в США истинная цена и есть порядка $40 за баррель", - пояснил он.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак в кулуарах Восточного экономического форума заявил, что цена нефти в 2018 году будет находиться в диапазоне $45-55 за баррель.

Минэнерго РФ прогнозировало цену нефти во втором полугодии 2017 года в диапазоне $50-60 за баррель.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Сечин, Игорь Иванович Новак, Александр Валентинович
Темы
Мировые цены на нефть
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Люди казались ничтожными и бессильными...": теракты 9/11 глазами очевидцев
14 главных фото недели: принц Джордж в школе, Путин во Владивостоке, Меркель на дебатах
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Венгрия отказалась поддерживать инициативы Украины из-за нового закона "Об образовании"
2
МИД Сирии призвал США покинуть страну, иначе они будут рассматриваться как враждебная сила
3
Захарова: Меркель разрешила дилемму Крыма, упомянув ее в контексте объединения Германии
4
Основной удар урагана "Ирма" придется на американский город Санкт-Петербург
5
Чалый передал "черноморский привет" Киеву и Берлину, недовольным статусом Крыма и выборами
6
Единый день голосования - 2017: обычная явка, прогнозируемые результаты
7
Как геологи вскрыли мусорный Олимп Подмосковья
Темы дня
Новости партнеров
Реклама