В ТОР "Хабаровск" запущена первая очередь завода по выпуску дезинфицирующих средств

ТАСС, 11 сентября. В ТОР "Хабаровск" запущена первая очередь первого на Дальнем Востоке завода по выпуску дезинфицирующих средств, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Проект, который реализует компания ООО "Профидез-ДВ" на площадке "Авангард", предусматривает строительство нескольких промышленных комплексов по выпуску современных дезинфицирующих, стерилизующих и антисептических препаратов. Пока запущена первая очередь - смонтирован цех смешения и фасовки. В ближайшее время на заводе планируют освоить 40 наименований", - говорится в сообщении.

"До сих пор у нас не было своего производства дезинфицирующих средств, но потребность в такой продукции высокая. В первую очередь будут обеспечены запросы местных потребителей - учреждений здравоохранения, социальной сферы, образования, предприятий общественного питания, ЖКХ. При этом стоимость товаров "Профидез-ДВ" позволит сэкономить миллионы рублей. Следующим этапом станет выход этой линейки на рынки АТР", - цитирует пресс-служба губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта.

Общий период реализации проекта рассчитан на пять лет. Объем заявленных инвестиций в развитие за это время составит 120 млн рублей. Источники финансирования - собственные средства.

Проектная мощность завода составит 360 тонн готовой продукции в год. В ближайшие 10 лет налоговые платежи в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды от нового производства могут превысить 353 млн рублей.