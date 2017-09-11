Минтранс сформирует позицию по замене транспортного налога после экспертного обсуждения

Шарапова поднялась на 34 строчки в чемпионской гонке WTA и вошла в первую сотнюСпорт 11 сентября, 10:13
"Счастье — в трезвости": антиалкогольная агитация в Советском СоюзеОбщество 11 сентября, 10:05
Хоккеист Доус хочет сыграть за сборную Казахстана в первом дивизионе чемпионата мираСпорт 11 сентября, 10:00
Гройсман назвал силовой прорыв Саакашвили на Украину "атакой против государственности"Международная панорама 11 сентября, 9:55
Врио главы Ярославской области получил 79,32% голосов по итогам обработки 100% протоколовПолитика 11 сентября, 9:41
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностьюПроисшествия 11 сентября, 9:40
Шарапова поднялась на 43 строчки в рейтинге WTA, Мугуруса стала первойСпорт 11 сентября, 9:34
СК РФ возбудил дела против 21 офицера минобороны УкраиныПроисшествия 11 сентября, 9:31
В США продолжается работа над супертонкими зондами для уничтожения космического мусораКосмос 11 сентября, 9:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САЛОНИКИ, 11 сентября. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ сформирует позицию по вопросу замены транспортного налога экологическим сбором после экспертного обсуждения, сообщил ТАСС министр транспорта РФ Максим Соколов.
"Нам надо взвешенно подойти к этому вопросу. После того, как он пройдет экспертное обсуждение на всех площадках, Минтранс будет формировать свою позицию по этому вопросу", - сказал он.