Минтранс сформирует позицию по замене транспортного налога после экспертного обсуждения

САЛОНИКИ, 11 сентября. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ сформирует позицию по вопросу замены транспортного налога экологическим сбором после экспертного обсуждения, сообщил ТАСС министр транспорта РФ Максим Соколов.

"Нам надо взвешенно подойти к этому вопросу. После того, как он пройдет экспертное обсуждение на всех площадках, Минтранс будет формировать свою позицию по этому вопросу", - сказал он.