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Минтранс сформирует позицию по замене транспортного налога после экспертного обсуждения

Экономика и бизнес
11 сентября, 10:01 UTC+3

Соколов подчеркнул, что ведомству необходимо взвешенно подойти к вопросу

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Материал из 1 страницы

САЛОНИКИ, 11 сентября. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ сформирует позицию по вопросу замены транспортного налога экологическим сбором после экспертного обсуждения, сообщил ТАСС министр транспорта РФ Максим Соколов.

"Нам надо взвешенно подойти к этому вопросу. После того, как он пройдет экспертное обсуждение на всех площадках, Минтранс будет формировать свою позицию по этому вопросу", - сказал он.

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