Курс доллара на Московской бирже снизился до 57,29 рубля

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 8 копеек и составил 57,29 рубля.

Курс евро опустился на 23 копейки и достиг отметки 68,8 рубля.

Индекс ММВБ вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,4% и составил 2040,7 пункта.

Индекс РТС увеличился на 0,1% и достиг отметки в 1120,45 пункта.