"Роснефть" может реализовать в Индии нефтехимический проект на НПЗ Essar

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Глава "Роснефти" Игорь Сечин не исключил, что компания может реализовать нефтехимический проект на нефтеперерабатывающем заводе индийской Essar Oil. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 24".

"Было бы неправильно сказать, что мы не видим перспективы. В составе проекта есть резервный участок земли, который позволяет наращивать производство и реализовать вторую очередь, возможно, нефтехимической направленности. Мы об этом тоже думаем", - сказал он.

Игорь Сечин добавил, что компания "Роснефть" планирует наращивать поставки нефти в Китай и уже ведет переговоры со своими китайскими партнерами.

"Мы уверены, что потенциал роста есть. Мы ведем переговоры и имеем предложения о наращивании поставок как с нашими традиционными партнерами, так и с новыми", - сказал он.

В том числе, отметил Сечин, "Роснефть" допускает возможность увеличения поставок нефти в Китай через Казахстан. "Над этим будем работать и с нашей компанией "Транснефть", и с китайскими партнерами, а также с казахстанскими", - добавил он.