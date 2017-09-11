Совбез РФ рекомендовал усовершенствовать законы в сфере борьбы с картелями

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Совбез РФ рекомендовал усовершенствовать нормативно-правовую базу в сфере борьбы с картелями.
Как сообщили в пресс-службе СБ РФ, такие рекомендации были даны на заседании межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по безопасности в экономической и социальной сфере, на котором были рассмотрены вопросы, связанные с противодействием картельным сговорам.
"Отмечено, что нарастание картелизации экономики является угрозой социально-экономическому развитию страны, что требует принятия дополнительных мер со стороны государства по совершенствованию нормативно-правовой и методической базы в сфере противодействия картельным сговорам и иным антиконкурентным соглашениям, а также усиления взаимодействия с антимонопольными органами зарубежных стран", - говорится в сообщении.