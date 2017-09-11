Проект крупнейшего в РФ завода лимонной кислоты под Липецком подорожал до 7 млрд рублей

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ТАСС, 11 сентября. Проект строительства крупнейшего в России завода лимонной кислоты компании "Ярко-Липецк" подорожал с 3,2 до 7 млрд рублей, его строительство в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Чаплыгинская" Липецкой области начнется до конца 2017 года. Об этом сообщил ТАСС заместитель по экономике главы администрации Чаплыгинского района, где расположена ОЭЗ, Роман Жидких.
"Уже до 7 млрд рублей поднимают инвестиции в завод лимонной кислоты из-за китайской технологии, которую применят в производстве", - сказал Жидких.
По его словам, это единственная причина, по которой не начато строительство завода. "Компания "Ярко-Липецк" заключила с китайским предприятием договор на разработку технологии переработки кукурузы в лимонную кислоту, ждем окончания работ. Вопрос, когда "Ярко-Липецк" выйдет на строительную площадку, решится в ближайшие дни", - добавил Жидких, уточнив, что стройка продлится три года, будет создано 157 рабочих мест.
Строительство крупнейшего в России завода лимонной кислоты мощностью 20 тыс. тонн в год с инвестициями 3,2 млрд рублей планировалось начать в ОЭЗ "Чаплыгинская" в 2016 году. По словам исполнительного директора компании "Ярко групп" Дмитрия Ермакова, причиной переноса стала доработка документации по технологии производства.
"Мы хотели бы быстрее приступить к строительству завода, но очень серьезно относимся к экологической обстановке, поэтому с российскими и зарубежными институтами мы делаем экологически чистый завод по новой технологии", - объяснил Ермаков, добавив, что единственный завод лимонной кислоты в России компании "Цитробел" в Белгородской области мощностью 12 тыс. тонн в год не покрывает и половины потребностей российского рынка.
Особая экономическая зона регионального уровня промышленно-производственного типа "Чаплыгинская" создана в Липецкой области в 2006 году на площади 430 га, в ней 12 резидентов - компаний легкой, химической, металлургической, машиностроительной промышленности с заявленным объемом инвестиций в 36 млрд руб. и планом по созданию порядка 3 тыс. рабочих мест. На данный момент в ОЭЗ освоено 2,3 млрд руб., произведено продукции на 4,1 млрд руб., выплачено 650 млн руб. налогов, в том числе в районный бюджет 89,9 млн руб., создано более 350 новых рабочих мест.