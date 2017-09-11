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Глава ВЭБ: искусственный интеллект может заменить водителей через 20 лет

Экономика и бизнес
11 сентября, 11:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, сентября. /ТАСС

Горьков считает, что однажды людям запретят управлять автомобилем

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Председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков

Председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков

© Алексей Зайцев/ТАСС

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Люди в перспективе 20 лет перестанут водить автомобили благодаря развитию искусственного интеллекта. Такое мнение высказал председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков, выступая в понедельник на открытии Международного университетского хакатона Vision Hack 2017.

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"Говорят, что могут запретить вождение автомобилей людьми, потому что люди социально опасны для вождения. Этот вопрос мучает футуристов, они спорят сейчас о том, когда запретят [людям] управлять автомобилем", - сказал Горьков, отмечая, что в прогнозах даются сроки от 10 до 30 лет. "Мое мнение, наверное, двадцать [лет] - наиболее приемлемо", - сказал Горьков.

Международный университетский хакатон Vision Hack 2017, который проходит с 11 по 14 сентября в Москве, организован НИТУ (Национальный исследовательский технологический университет) "МИСиС" и компанией Cognitive Technologies при поддержке Внешэкономбанка. В хакатоне участвуют около 150 человек, а призовой фонд превышает $30 тыс..

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