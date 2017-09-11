Соколов: регулирование закупок техники может сказаться на лизинговых компаниях

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САЛОНИКИ, 11 сентября. /ТАСС/. Регулирование правительством РФ закупок транспортной техники, которое вступит в силу с 1 января 2018 года, может сказаться на лизинговых компаниях. Об этом журналистам сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.
"Возможно это [необходимость согласовывать с правительством часть закупок авиа и морской техники - прим. ТАСС] скажется на лизинге, потому что у нас крупнейшие четыре, даже пять лизинговых компаний все в той или иной степени находятся под серьезным влиянием государства - это "ВЭБ Лизинг", "ВТБ Лизинг, "Сбербанк Лизинг, Государственная транспортная лизинговая компания, "Ильюшин- финанс". Прямое или опосредованное участие государства там достаточно высокое. Вот здесь могут быть вопросы, но они решаемы", - считает Соколов.