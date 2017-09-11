Власти выставили на торги 16 участков под строительство фитнес-центров в Москве

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Столичные власти выставили на аукцион 16 земельных участков в Москве и Троицке под строительство фитнес и спортивных центров, инвестор должен будет оплатить годовую аренду и построить объект спортивного назначения. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике со ссылкой на своего руковдителя Геннадия Дегтева.

"Рынок фитнес-индустрии в Москве развивается и в ближайшие годы будет активно расти, поэтому количество желающих освоить эту нишу столичного бизнеса остается на высоком уровне. Сегодня определено 16 участков под строительство спортивных центров, общая площадь которых составляет порядка 8 га. Возможность строительства фитнес- объектов сегодня есть в восьми административных округах столицы", - сказал Дегтев.

По его словам, на юго-востоке, юге и северо-востоке Москвы выставлены на открытые торги по три земельных участка. Он отметил, что в прошлом году каждая четвертая "земельная" сделка пришлась на спортивные центры разных конфигураций.

Аукционы по аренде участков пройдут в течение сентября и октября 2017 года на единой торговой площадке Москвы. Минимальная стоимость годовой аренды одного участка начинается с 7,2 млн рублей.