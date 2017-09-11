Сбербанк опроверг информацию о переводе дебетовых карт в овердрафтные

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Сбербанк России опроверг распространенную в соцсетях информацию об изменении условий обслуживания дебетовых карт без уведомления клиентов, пояснив, что в мобильном приложении карты отображаются как овердрафтные, что необходимо для корректной работы приложения с платежами и переводами. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Сбербанка в ответ на запрос агентства.
"Никаких изменений в условиях обслуживания карт не производилось. Никаких кредитов по дебетовой карте невозможно, хотя она и может отображаться в СБОЛ ("Сбербанк Онлайн" - прим. ТАСС) как "овердрафтная". В мобильном приложении СБОЛ карты отображаются как овердрафтные, что необходимо для корректной работы приложения с платежами и переводами. Информация, распространяемая в интернете, не соответствует действительности", - отметили в пресс-службе кредитной организации.
В Сбербанке также добавили, что "вероятно, некоторые пользователи только сейчас обратили внимание на то, что в мобильном приложении "Сбербанк Онлайн" часть дебетовых карт всегда отображались как овердрафтные".