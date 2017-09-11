"Роснефть" по мировому соглашению с "Системой" готова не предъявлять новых претензий

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Нефтяная компания "Роснефть" в рамках мирового соглашения готова не предъявлять новых претензий к АФК "Система" и помочь корпорации с организацией кредита для выплаты в адрес "Башнефти" 136,3 млрд руб. по решению Арбитражного суда Башкирии. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.

"Если АФК "Система" готова на серьезные переговоры и мировое соглашение, мы готовы ограничиться предъявленными претензиями и тем решением суда, которое есть. Мало того, что мы не будем обжаловать сумму, мы в интересах экономики России готовы ограничиться удовлетворением тех претензий, которые уже были признаны судом. Мы подчеркиваем, что мы не предъявляем при этом целый ряд других исков и претензий", - сказал Леонтьев.

Он отметил, что "Роснефть" сделала АФК "Система" щедрое предложение - готова помочь с организацией кредита для АФК "Система" для выплаты корпорацией по решению суда 136,3 млрд руб.

Леонтьев подчеркнул, что такие формулировки из решения Арбитража Башкирии, как "злоупотребление положением", "неправомерные действия", "противоправная деятельность", "вывод активов", не ограничиваются "параметрами гражданского арбитражного права". "Но мы готовы на сегодняшний момент остановиться на уже признанных судом претензиях - это и есть основа мирового соглашения, это очень щедрое предложение", - сказал он.

"Мяч на стороне АФК "Система", мы сделали им щедрое предложение - во-первых, они могут использовать полученные от "Башнефти" дивиденды, основания для выплаты которых, мягко говоря, склизкие и спорные. Во-вторых, мы готовы помочь им в организации кредита, если у них есть какие-то проблемы с быстрой аккумуляцией необходимых средств. Это очень конструктивное предложение. Никаких других предложений поступить от нас технически не может, потому что мы не вправе и не будем игнорировать решение суда - это было бы абсолютно преступно по отношению к нашему акционеру", - подчеркнул Леонтьев.