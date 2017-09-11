Аксаков считает возможным превращение ассоциации "Россия" в саморегулируемую организацию

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Глава ассоциации региональных банков России (Ассоциации "Россия") Анатолий Аксаков считает возможным превращение ассоциации в саморегулируемую организацию. Об этом он сообщил в интервью ТАСС, отвечая на вопрос о планируемых в ассоциации изменениях.

"Иногда возникает идея превратить ассоциацию в саморегулируемую организацию. Собственно, один элемент, связанный с требованием к своим участникам, мы уже начинаем рассматривать", - сказал он.

Идея состоит в том, чтобы участники ассоциации соответствовали определенным критериям, и те, кто эти критерии не соблюдают, должны будут выходить из ассоциации либо сами, либо исключаться по решению совета ассоциации, пояснил Аксаков. Пока в ассоциации обсуждают вопрос о критериях и о том, кто будет их разрабатывать.

"Мы договорились, что создадим рабочую группу, которая разработает принципы корпоративного управления, которые должно утвердить общее собрание участников. Я думаю, что она будет сформирована 13 сентября (дата ближайшего собрания Ассоциации "Россия" - прим. ТАСС). Это непростая творческая работа, надо посмотреть, как идею реализуют саморегулируемые организации, международную практику. После утверждения новой редакции нашего устава Минюстом мы проведем еще одно собрание, на котором и утвердим соответствующие критерии и принципы", - сказал глава ассоциации.

В августе ВТБ, ВТБ 24, Сбербанк, Россельхозбанк, Газпромбанк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие" и Бинбанк приняли решение покинуть Ассоциацию российских банков (АРБ). В совместном заявлении они отмечали снижение эффективности ее работы. После этого Сбербанк подал заявление о вступлении в Ассоциацию "Россия" (остальные банки, за исключением Газпромбанка, уже являлись ее членами). 13 сентября в Сочи пройдет общее собрание ассоциации, которое изменит структуру управления и устав организации.

Требования к членам

Обновленный устав предъявит новые требования к своим участникам. Как ранее заявлял Аксаков, возможно, что при приеме в ассоциацию, в частности, будут смотреть на качество корпоративного управления. При этом банки, которые не будут соответствовать установленным критериям, но уже состоят в "России", должны будут предоставить план оздоровления кредитной организации.