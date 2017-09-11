Аксаков предлагает разработать новый вид квалифицированного участника финансового рынка

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Глава ассоциации региональных банков России (Ассоциации "Россия"), председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предлагает разработать дополнительную категорию участников финансового рынка, которые будут допущены к совершению сделок с производными финансовыми инструментами. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.
В июне 2017 года Арбитражный суд Москвы признал недействительной сделку Сбербанка и "Транснефти" с производными финансовыми инструментами. Сделка с деривативами была заключена перед валютным кризисом 2014 года с целью снижения стоимости обслуживания биржевых рублевых облигаций "Транснефти". В январе 2017 года "Транснефть" подала в суд на Сбербанк, заявив, что не знала о рисках таких сделок и банк о них не предупредил, в результате чего компания получила 66,5 млрд рублей убытков.
В августе 2017 года Девятый арбитражный апелляционный суд признал сделку законной, а доводы "Тарнснефти" недостаточными. Комментируя решение суда, Аксаков заявил, что, возможно, придется внести изменения в российское законодательство, чтобы было понятно, что любая крупная публичная организация заведомо является профессиональным участником рынка.
"Мы обсуждаем эту тему. На мой взгляд, уже сейчас законодательство позволяет принимать объективные, в том числе судебные решения. Тем не менее, я своим помощникам поручил проработать предложения по определению квалифицированного участника, который может выступать стороной в такой сделке. Либо это будет еще один вид квалифицированного участника, либо мы расширим действующее понятие", - сказал он.
Глава комитета по финансовому рынку считает решение апелляционного суда по спору Сбербанка и "Транснефти" справедливым и важным для рынка, поскольку иначе "сделки по хеджированию рисков с производными финансовыми инструментами на нашем рынке перестали бы заключаться, и рынок мог просто уйти за рубеж".
Отвечая на вопрос о сроках разработки предложения, Аксаков отметил, что комитет выработает позицию в течение месяца.