Правом банкротства могут воспользоваться более 7 млн россиян

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Аналитики Объединенного кредитного бюро (ОКБ) выяснили, что 7,1 млн россиян могут потенциально воспользоваться правом банкротства, еще 660 тыс. отнесены к потенциальным банкротам. К такому выводу ОКБ пришло в ходе анализа данных о 47 млн заемщиков с открытыми счетами, сообщает пресс-служба организации.

"На конец I полугодия 2017 года под это определение попадали порядка 660 тыс. россиян, это около 1,4% от общего числа заемщиков с открытыми счетами. Также еще около 7,1 млн российских заемщиков, которые в настоящий момент не платят по своим кредитам более 90 дней, потенциально могут воспользоваться правом банкротства для облегчения своего финансового положения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за два года доля потенциальных банкротов незначительно снизилась (с 1,5% до 1,4%), при этом их количество выросло с 580 до 660 тыс. человек.

Согласно результатам анализа, большая часть потенциальных банкротов - заемщики с двумя открытыми кредитами (21% от общего числа), на втором месте заемщики с тремя открытыми кредитами (19%), на третьем - заемщики с одним открытым кредитом (16%).

Также, по данным аналитиков ОКБ, наиболее часто "драйверами" банкротства становятся кредиты наличными - в 76% случаев заемщики перестают вовремя платить со средним остатком долга примерно 754 тыс. руб., на втором месте автокредиты (10,2% случаев со средним долгом 981 тыс. руб.), на третьем - ипотечные кредиты (5,8% случаев со средним долгом 3,1 млн руб.)

Закон о банкротстве физлиц вступил в силу 1 октября 2015 года. Согласно документу, граждане, у которых нет возможности расплатиться с банками по кредитам, смогут снять с себя долговое бремя, объявив себя банкротом. Ранее закон позволял это делать лишь в отношении юридических лиц. Арбитражный суд может начать процедуру банкротства гражданина, если его долг превышает 500 тыс. руб., и требования об уплате задолженности не исполнены в течение трех месяцев. В суд с заявлением о банкротстве может обратиться как сам гражданин, так и конкурсный управляющий или уполномоченный орган.