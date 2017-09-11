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Песков: "Роснефть" и АФК должны сами решить спор, Путин не может давать им указаний

Экономика и бизнес
11 сентября, 14:02 UTC+3 МОСКВА 11, сентября. /ТАСС

Пресс-секретарь заметил, что обе компании занимают важное место в экономики страны, но являются публичными, а потому окончательные решения принимают их руководители

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не может давать указаний "Роснефти" и АФК "Система" по их судебному спору, конечное решение за главами компаний. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на вопрос журналистов, не означают ли слова главы "Роснефти" Игоря Сечина о возможности дополнительных претензий к "Системе", что он не прислушался к рекомендации Владимира Путина решить судебный спор мировым соглашением.

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"Не думаю, что я могу что-то говорить, потому что две организации судятся", - сказал Песков. "Действительно, президент высказывал точку зрения, что учитывая место, которые оба этих юрлица занимают в экономике России, это достаточно ощутимое место, то, конечно, с его, президентской точки зрения лучше было бы пойти на мировую. Вместе с тем, это публичные компании, поэтому президент, конечно, не может давать каких-то указаний, он может выразить точку зрения, а дальше решение - за главами этих компаний", - сказал пресс-секретарь.

Ранее Сечин заявил в интервью телеканалу "Россия 24", что компания предъявила не все претензии к АФК "Система", одна из них состоит в том, что корпорация якобы незаконно получила от "Башнефти" дивиденды. Также он заявил, что АФК "Система" могла бы выплатить "Башнефти" в возмещение ущерба 136,3 млрд рублей из дивидендов, полученных во время владения акциями башкирской компании.

По его мнению, также помочь корпорации расплатиться по иску могли бы и акционеры АФК - за счет собственных средств. Сечин также сообщил, что "Роснефть" готова участвовать в организации кредитных линий для АФК "Система", чтобы та могла выплатить 136,3 млрд рублей по иску.

Ранее Путин сообщил, что встречался с Сечиным и владельцем АФК "Система" Владимиром Евтушенковым по поводу судебного разбирательства, и рассчитывает на то, что сторонам удастся достичь мирового соглашения. Глава государства подчеркнул, что соглашение, по его мнению, пойдет как на пользу "Роснефти" и АФК "Система", так и на пользу российской экономике.

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Персоны
Сечин, Игорь Иванович Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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