Путин предложил приравнять МРОТ к прожиточному минимуму с 2019 года

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2018 года повысить МРОТ до 85% от прожиточного минимума, а с 1 января 2019 года уравнять оба этих показателя.

"Предлагаю как минимум с 1 января 2018 года повысить МРОТ с нынешних 71-72% от прожиточного минимума трудоспособного населения до 85%, - заявил он на совещании с членами правительства. - И не позднее, а если правительство посчитает возможным, и раньше, но не позднее 1 января 2019 года приравнять МРОТ и прожиточный минимум". "Я прошу правительство внести соответствующие предложения в Государственную Думу вместе с проектом федерального бюджета на ближайшую трехлетку", - добавил глава государства.

Он отметил необходимость решить принципиальную задачу - довести минимальный размер оплаты труда до уровня не ниже прожиточного минимума. "Нужно уровнять это с прожиточным минимумом и преодолеть ситуацию, когда минимально возможная заработная плата не покрывает даже базовые расходы граждан, - подчеркнул Путин. - Я понимаю всю внутреннюю дискуссию, которая идет в правительстве, понимаю коллег, которые защищают различные точки зрения, потому что такие шаги ведут к серьезным дополнительным расходам государства, собственно говоря, и бизнеса". Президент добавил, что увеличить МРОТ очень важно и необходимо "сделать это и сделать как можно быстрее в соответствии, конечно, с возможностями бюджета".

Глава Минтруда Максим Топилин напомнил на совещании о том, что еще в 2015 году соотношение прожиточного минимума и МРОТ составляло чуть более 50%. Последние два года МРОТ трижды увеличивался и вырос на 31%. "Самое серьезное повышение было в прошлом году с 1 июля, когда мы одномоментно повысили минимальный размер оплаты труда на 21%, - отметил он. - За счет этих системных решений сейчас МРОТ составляет 7800 рублей с 1 июля этого года, и мы вышли на соотношение чуть более 70%, если быть точным, 71 процент". По словам министра, по сравнению с 2015 годом в 2017 году количество граждан, которые получают заработную плату меньше прожиточного минимума, сократилось с 5,5 до 4 миллионов человек. "То есть здесь динамика достаточно серьезная, хотя мы понимаем, что в перспективе, конечно, такого быть не должно, все должны получать зарплату не ниже прожиточного минимума", - пояснил он.

"Сейчас этот вопрос становится крайне актуальным, потому что мы вступили в стадию переговоров с работодателями и профсоюзами, - рассказал Топилин. - В этом году завершается действующее Генеральное соглашение, к следующему году мы должны договориться о новом Генеральном соглашении и затвердить все параметры, в том числе, безусловно, нам нужно определиться с параметрами, сроками повышения МРОТ и доведения уровня прожиточного минимума".