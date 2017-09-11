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Для решения проблемы долгостроев власти Саратова привлекут средства федерального бюджета

Экономика и бизнес
11 сентября, 14:40 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 11, сентября. /ТАСС

В реестре обманутых дольщиков региона числятся более 3 тыс. семей

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САРАТОВ, 11 сентября. /ТАСС/. Власти Саратовской области намерены привлечь средства из федерального бюджета для решения проблем обманутых дольщиков в регионе. Об этом в понедельник сообщил журналистам в ходе пресс-конференции врио губернатора Валерий Радаев.

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"Мы ищем совершенно разные подходы, индивидуальные практически по каждому дому. Мы в любом случае будем обращаться через депутатов к возможностям федерального бюджета, потому что есть такие сложные дома, которые находятся в начальной стадии, на уровне фундамента, объем ресурсов там огромный. Поэтому сегодня по тем домам без дополнительной помощи финансовой будет невозможно [решить вопрос]. Будем использовать абсолютно все механизмы, все рычаги, чтобы найти решение", - подчеркнул Радаев.

Ранее сообщалось, что 4 и 5 августа спикер Госдумы Вячеслав Володин провел две встречи с дольщиками региона. После этого 5 августа правоохранительные органы задержали руководителя компании "Фонд жилищного строительства", которого подозревают в мошенничестве с 40 млн рублей. В тот же день была создана комиссия по проблемным домам, которую возглавил Радаев. Володин пообещал взять ситуацию на контроль и встречаться с дольщиками еженедельно. По данным Министерства строительства и ЖКХ области, в реестре проблемных объектов числится 25 домов.

Врио губернатора уточнил, что уже в этом году планируется ввести не менее 10 домов из реестра проблемных в эксплуатацию. "Мы встречаемся еженедельно с жителями, эту работу мы будем проводить, у нас уже наметилась тенденция. В этом году, мы будем вводить порядка 10 или чуть более домов", - подчеркнул Радаев.

По данным правительства региона, в Саратовской области в реестре обманутых дольщиков числятся более 3 тыс. семей. Для завершения строительства всех домов региону необходимо около 2,75 млрд рублей.

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