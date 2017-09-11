В Испании Facebook оштрафовали на €1,2 млн за нарушение правил защиты данных

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МАДРИД, 11 сентября. /ТАСС/. Испанское агентство по защите данных наложило штраф на Facebook в размере €1,2 млн за несколько нарушений Органического закона об охране данных.
Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении ведомства.
По его информации, нарушения связаны с использованием личной информации клиентов социальной сети.