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В Испании Facebook оштрафовали на €1,2 млн за нарушение правил защиты данных

Экономика и бизнес
11 сентября, 14:45 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 11, сентября. /ТАСС

Нарушения связаны с использованием личной информации клиентов социальной сети, сообщило испанское агентство по защите данных

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МАДРИД, 11 сентября. /ТАСС/. Испанское агентство по защите данных наложило штраф на Facebook в размере €1,2 млн за несколько нарушений Органического закона об охране данных.

Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении ведомства.

По его информации, нарушения связаны с использованием личной информации клиентов социальной сети.

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