Путин: экономика РФ вышла из кризиса

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Экономика России вышла из кризиса и набирает обороты, граждане и бизнес будут постепенно ощущать позитивные изменения и нужно сделать все для того, чтобы эту динамику сохранить. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства, заслушав доклад главы Минэкономразвития Максима Орешкина.

"Все, что вы сказали, безусловно, говорит о том, что российская экономика из кризиса вышла, набирает обороты, и нам в этих условиях нужно сделать все для того, чтобы эту динамику сохранить", - заметил президент. Он подчеркнул, что эта динамика "дает результаты постепенно". "И участники экономической деятельности, и граждане постепенно будут ощущать позитивные факторы, происходящие в экономике", - заключил Путин.

Вместе с тем, касаясь озвученных министром данных о восстановлении доходов населения и росте зарплат, глава государства обратил внимание на мнение ряда экспертов о том, что "в целом реальные доходы людей пока восстанавливаются достаточно медленно". Что касается потребительского спроса, то, как подчеркнул президент, "за последнее время рост розничной торговли составил всего 0,7%".

"С учетом курсовой разницы растет и импорт. Это уже ощущают производители отечественной продукции, это уже видно на полках, это уже видно по тому, как ведут себя торговые сети", - добавил Путин, попросив Орешкина озвучить предложения министерства о том, какие целесообразно предпринять действия.